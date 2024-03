Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstähle aus Spinden im Schwimmbad, Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19:10 Uhr brachen unbekannte Täter in einem Schwimmbad in der Geibstraße drei Spinde auf und entwendeten eine schwarze Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, einen rot-/gelbgoldenen Ehering, ein schwarzes Iphone 13 sowie eine Geldbörse aus Jeansstoff mit Bargeld und diversen Dokumenten sowie weiteres, im Einzelnen noch unbekanntes Diebesgut aus dem dritten Spind. Der Wert des entwendeten Bargelds liegt bei mindestens 210 Euro. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Wer hat im Schwimmbad "Bademaxx" verdächtige Personen oder Situationen beobachtet? Die Polizei Speyer bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

