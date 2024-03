Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei nimmt lautstarken Tunichtgut in Gewahrsam

Speyer (ots)

Am Montagabend gegen 20:40 Uhr riefen Passanten die Polizei zu einem lautstarken Randalierer im Bereich der Korngasse / Maximilianstraße. Die Beamten trafen einen 42-Jährigen und einen 20-Jährigen an, die aufeinander einschrien. Die Beamten intervenierten und vermochten den 20-Jährigen zu beruhigen, den 42-Jährigen hingegen nicht. Um eine weitere Eskalation zu unterbinden, fesselten ihn die Beamten. Der 20-Jährige berichtete, dass der 42-Jährige ihn vom Fahrrad gestoßen habe, worauf es zu einem kurzen Handgemenge gekommen sei. Die Beamten stellten bei dem 20-Jährigen einen Bluterguss unter einem Auge fest. Der 42-Jährige war aufgrund seiner psychischen Disposition nicht in der Lage, Auskunft über das Geschehen zu geben. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und verbrachten ihn in eine Fachklinik. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer zuvor nicht. Den 42-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung um Mitteilung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

