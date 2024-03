Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Speyer (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die Dudenhofer Straße ortsauswärts und hielt an einer Ampel an, die auf gelb schaltete. Hinter ihm fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer, der das Bremsmanöver seines Vordermanns zu spät bemerkte und ihm auffuhr. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch mehrere Schürfwunden an den Händen sowie am Knie und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei beseitigten zudem aus dem Motorrad ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 6.000 Euro.

