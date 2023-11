Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aggressiver Baustellendieb auf frischer Tat ertappt

Lahr (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach 1 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einer Baustelle am Stadtpark. Ein 20-Jähriger konnte durch die verständigten Polizisten auf frischer Tat ertappt werden, als er gerade dabei war eine Tasche mit Baumaterialien zu entwenden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste dem mutmaßlichen Täter im Zuge der Sachverhaltsaufnahme Handschließen angelegt werden. Der 20-Jährige leistete während der Festnahme Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Der geschätzte Wert des Diebesguts liegt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bei mehreren Hundert Euro. /ja

