POL-AC: Sachbeschädigungen und Brände - Tatverdächtiger festgenommen

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Nacht (04.04.24) hat es mehrere Polizeieinsätze in Eschweiler gegeben.

Zunächst meldeten Zeugen gegen 00:15 Uhr eine Sachbeschädigung am Frankenplatz in Eschweiler-Weisweiler. Dort schlug ein Unbekannter auf ein Auto ein und beschädigte dieses. Um 01:30 Uhr brannten mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Stadionstraße in Eschweiler-Hücheln. Mehr als fünf Fahrzeuge wurden durch das Feuer und die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus.

Im Verlaufe der Nacht wurden in der Indestraße in Eschweiler schließlich noch mehrere Autos beschädigt. Eine Person warf eine Mülltonne auf einen Pkw und zündete den herausgefallenen Müll an. Er zerkratzte und beschädigte außerdem mehr als zehn weitere Fahrzeuge im dortigen Bereich. In der Grabenstraße zündete dann am frühen Morgen ein bis dato Unbekannter eine Mülltonne an.

Gegen 05:30 Uhr konnte schließlich im Nahbereich ein 50-jähriger Mann aus Würselen angetroffen und festgenommen werden. Er kommt als Tatverdächtiger für die Taten der Nacht in Betracht. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Eine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und einem Geschädigten der brennenden Fahrzeuge kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. (kg)

