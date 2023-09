POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in Ettlingen ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Wie bislang bekannt schlugen mutmaßliche Einbrecher am Mittwoch gegen 00:50 Uhr ein Fenster des Gymnasiums an der Middelkerker Straße ein. Dadurch gelangten sie in die Schule und stahlen eine bislang noch nicht abschließend bekannte Anzahl an Tablets und ...

