Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Haslach (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Mittwoch gegen 23:00 Uhr einen Tretroller, Tabak und Sportschuhe aus unverschlossenen Kellerräumen in einem Wohnhaus in der Ringstraße entwendet haben. Der Täter soll hierbei zunächst durch die ebenfalls unverschlossene Haustüre in das Gebäude gelangt sein. Der Mann wurde von einem Zeugen als schlank, zwischen 30 und 35 Jahren alt, circa 170 Zentimeter groß, mit einem Dreitagebart und hellbraunen kurzen Haaren beschrieben. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell