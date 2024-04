Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.04.2024 gegen 01:45 Uhr kam es auf dem Radweg parallel zur K19 zwischen dem Mußbacher Kreisverkehr und NW-Mußbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 20-Jähriger befuhr den zweispurigen Radweg in Richtung Mußbach als ihm ein weiterer Radfahrer auf seiner Spur entgegenkam. Die beiden Radfahrer kollidierten, wodurch der 20-Jährige leichtverletzt wurde. Der junge Mann stellte den Unbekannten daraufhin zur Rede, worauf dieser und ein vor Ort befindlicher E-Scooter-Fahrer ihm mit Schlägen drohten. Anschließend flüchteten der unbekannte Radfahrer und der E-Scooter-Fahrer über Feldwege in unbekannte Richtung. Am Fahrrad des 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

