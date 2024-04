Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2024 mit einem Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heilbronn (ots)

Wilhermsdorf: Bei Verkehrskontrolle zahlreiche hochwertige Fahrräder aufgefunden

In der Nacht von Samstag (06.04.2024) auf Sonntag (07.04.2024) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) einen Peugeot Boxter. Hierin befanden sich mehrere hochwertige Fahrräder, für welche die Insassen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Gegen 03:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Sprinter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei einer Nachschau im Fahrzeug stellten die Polizisten fest, dass sich im Peugeot insgesamt acht, zum Teil hochwertige Fahrräder befanden. Es handelte sich um je vier Pedelecs sowie vier Mountainbikes. Vier Fahrräder waren zur Sachfahndung ausgeschrieben, da diese zuvor in Hessen entwendet worden waren. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Beamten nahmen die drei Insassen (21, 25, 47) vorläufig fest und brachten sie zur Dienststelle. Da die Beschuldigten in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnten, ordnete die Staatsanwaltschaft für alle drei Personen die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Zwei der Männer entrichteten zudem die angeordnete Sicherheitsleistung in Höhe von je 500 Euro. Nach Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlungen wurden die Beschuldigten auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der übrigen Fahrräder, übernimmt die Polizeiinspektion Zirndorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell