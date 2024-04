POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Schöntal/Berlichingen: Zwei Verletzte bei Brand Bei einem Brand am Freitagmorgen in Berlichingen wurden zwei Personen verletzt. Das Feuer brach gegen 10.40 Uhr in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße "Höhenring" aus. Dort wurden zur Brandzeit Handwerksarbeiten durchgeführt. Die vor ...

mehr