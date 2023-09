Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw in der Landauer Straße durch Tritte beschädigt - vier Tatverdächtige festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 00:06 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie soeben vier Männer beobachtet und dabei gefilmt hatte, wie sie einen in Höhe Landauer Straße 15 geparkten Pkw mit Fußtritten beschädigten. Vor Ort wurde festgestellt, dass womöglich ein weiterer Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. In der Schlossstraße, Höhe Exerzierplatz, wurde vier tatverdächtige 24- bis 26-jährige Männer aus Pirmasens festgestellt. Sie leugneten die Tat. Der 26-jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er steht zudem im Verdacht, eine Körperverletzung, die wenige Stunden zuvor aufgenommen worden war, begangen zu haben. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Den drei anderen wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie nachkamen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

