Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Heuchelheim (ots)

Am Freitag, den 12.04.2024, wurde gegen 15:55 Uhr der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 61 auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal gemeldet. Ein 77-Jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Speyer befuhr mit seinem Motorrad die Bundesautobahn 61 aus Worms kommend in Fahrtrichtung Speyer. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal bemerkte er das Bremsmanöver eines vor ihm fahrenden Mercedes, welche aufgrund von Staubildung abbremsen mussten, zu spät und kollidierte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand frontal mit dem Fahrzeugheck der Limousine eines belgischen Ehepaares. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und wurde durch den Rettungsdienst mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik verbracht. Die 61-jährige Beifahrerin des ebenfalls 61 Jahre alten belgischen Mercedes-Fahrers wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Die aus dem Motorrad des Unfallverursachers auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr Worms abgebunden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Speyer musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für die Dauer von ca. einer Stunde vollständig gesperrt werden. In Folge der hierdurch entstehenden Staubildung kam es zu weiteren Folgeunfällen am Stauende. Hierbei blieb es jedoch glücklicherweise lediglich bei leichten Sachschäden. Die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten im Rahmen der Unfallaufnahme diverse Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen über die Rettungsgasse feststellen. Es wird daher an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche mit einem Bußgeld in Höhe von 240 EUR, 2 Punkten und einem Monat Fahrverbot belegt ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell