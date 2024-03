Polizei Bielefeld

POL-BI: DNA-Treffer nach Geldautomatensprengung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden-Lübbecke / Bad Oeynhausen - Wie berichtet, erfolgte am 25.10.2023, eine Geldautomatensprengung in einem Einkaufszentrum an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen. DNA-Spuren im Fluchtfahrzeug konnten nun zwei polizeibekannten Männern zugeordnet werden.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug der Automatensprenger, einen Audi S5, in einer abgelegenen Scheune in Vlotho sicherstellten. Die Täter hatten dieses dort versteckt und zurückgelassen und waren zunächst weiterhin flüchtig. Sie erlangten bei ihrer Tat keine Beute und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Im Audi sicherten die Ermittler DNA-Spuren, die nun zwei Männern aus den Niederlanden (21 und 24 Jahre) zugeordnet werden konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen bereits in Untersuchungshaft befinden. Sie waren nach einer Automatensprengung im hessischen Hasselroth Ende November 2023 festgenommen worden. Ein Haftrichter hatte für diese Tat die Untersuchungshaft angeordnet.

