POL-BI: Fahndung erfolgreich - Täter nach Sexuellem Übergriff festgenommen und in Haft

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Sonntag, 03.03.2024, ereignete sich in der Stresemannstraße eine gefährliche Körperverletzung. Der Täter sitzt in Haft. Die Polizei sucht eine Zeugin, die zur Tatzeit schwanger war. Gegen 22:00 Uhr sprach ein 27-jähriger Mann eine Personengrupp an, die sich in der Stresemannstraße im Bereich einer dort befindlichen ...

