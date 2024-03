Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mutter und Tochter auf Diebestour

Am Dienstag stahlen zwei Frauen in Ulm mehrere Kleidungsstücke.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.15 Uhr beobachtete eine Zeugin die beiden Frauen in einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt. Die verließen mit gefüllten Plastiktüten die Umkleidekabinen und wollten das Geschäft verlassen. Von der Zeugin wurden die 47-Jährige und die 14-Jährige angesprochen und aufgehalten. In den Tüten befanden sich Kleidungsstücke des Geschäfts und weitere Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft. Hierfür konnten die beiden keinerlei Kaufbelege vorzeigen. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro.

