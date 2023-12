Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Passantin am Bussteig schwer verletzt und Lexus geklaut: Polizei sucht Zeugen

1. Zeugensuche: Passantin am Bussteig schwer verletzt - Hanau

(fg) Am Hanauer Freiheitsplatz ereignete sich am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen Bussteig B1 und B2, infolgedessen eine 89-jährige Frau schwere Verletzungen im Beinbereich davontrug. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die Seniorin mit ihrem Rollator den Freiheitsplatz und beabsichtigte den Bussteig B 1 zu betreten. Offenbar hatte die 89-Jährige Schwierigkeiten auf den Bussteig zu kommen. Wohl zur selben Zeit fuhr ein Linienbus von Bussteig B 1 los und passierte die Fußgängerin zunächst. Beim Abbiegen am Ende des Bussteigs erfasste der Linienbus die Rollator-Lenkerin im Bereich der hinteren Fahrgasttür, sodass diese zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf kam die Seniorin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Lexus geklaut: Polizei sucht Zeugen - Gelnhausen

(cb) Autodiebe haben in der Nacht zum Montag einen schwarzen Lexus, der in der Alten Leipziger Straße parkte, entwendet. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, ab und musste am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, den Diebstahl feststellen. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

