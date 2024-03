Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Moosburg - Hund verursacht Unfall

Zu einem Zusammenstoß mit einem Laster kam es am Dienstag in Moosburg.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.15 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Lkw in der Bad Buchauer Straße. Aus einem Hofraum rannte ein freilaufender Hund plötzlich über die Straße. Der Lkw-Fahrer konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der MAN erfasste das Tier. Das verendete noch an der Unfallstelle. Ein Sachschaden am Lkw entstand nicht. Der Hundebesitzer war ebenfalls vor Ort. Denn er hatte sich schon auf die Suche nach seinem ausgebüxten Haustier gemacht.

++++0493622 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell