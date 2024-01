Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ungesicherter PKW rollt in den Fluss Ryck

Greifswald (ots)

Am 06.01.2024 gegen 14:00 Uhr stürzte ein nicht gegen Wegrollen gesicherter PKW Volvo in den Fluss Ryck in Greifswald Wieck. Der 60-jährige Halter des PKW hatte zuvor versucht sein Fahrzeug zu starten. Als dies nicht gelang und augenscheinlich eine defekte Starterbatterie das Problem verursachte, verließ der Fahrzeughalter den Bereich um eine neue Starterbatterie zu erwerben. Beim Verlassen wurde der PKW vermutlich nicht gegen Wegrollen gesichert und somit geriet der auf einem leicht abschüssigen Grundstück geparkte Volvo in Bewegung und fiel in den unmittelbar angrenzenden Fluss Ryck. Dort sank der PKW. Personen waren nicht im Fahrzeug. Die Bergung wurde durch Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen durchgeführt und dauerte bis ca. 19:30 Uhr an. Die Bundeswasserstraße musste für die Bergung nicht gesperrt werden. Abgesichert wurde der Einsatzort durch ein Streifenboot der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast. Ausgetretene Betriebsstoffe konnten augenscheinlich nicht festgestellt werden, eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde durch die WSPI Wolgast aufgenommen. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

