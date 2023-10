Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (13.10.2023) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Kennzeichen eines geparkten Autos in der Pankratiusstraße Ecke Brunnenstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

