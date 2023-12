POL-FR: Ihringen: Mann fährt ohne Führerschein und unter Einwirkung von Drogen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Hinterzarten] Am 18.12.2023, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr, zerkratze ein unbekannter Täter in Hinterzarten, auf einem Parkplatz in der Stadtmitte, ein dort geparktes Fahrzeug, in dem er offenbar mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 EUR. Der Polizeiposten Hinterzarten (Tel.: ...

mehr