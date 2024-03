FW Konstanz: Feuer Gebäude

Feuerwehr Konstanz

Die Feuerwehr Konstanz wurde am 07.03.2024 um 2:32 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Wollmatingerstraße gerufen. Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Petershausen rückten daraufhin zur gemeldeten Adresse aus.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand einer Matratze. Die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Konstanz konnten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung feststellen und einen Brand in einem Zimmer bestätigen. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Wohnung vor und löschte die brennende Matratze ab.

Mehrere Personen mussten durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr im Anschluss der Löschmaßnahmen maschinell belüftet.

Auch hier weisen wir darauf hin, dass Rauchmelder leben, retten können und bei einer Brandentwicklung die Bewohner rechtzeitig informieren. Weitere Informationen zur Rauchmelderpflicht und allgemeine Informationen zum Thema finden Sie unter: www.rauchmelder-lebensretter.de

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 07.03.2024 - Uhrzeit: 02:32 Uhr - Einsatzort: Wollmatingerstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/44-3, 6/19

