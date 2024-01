FW Konstanz: Gebäudebrand

Feuerwehr Konstanz

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde um 14:34 Uhr zu einem Feuer in die Turnierstraße in den Stadtteil Paradies gerufen. Zusätzlich zur Abteilung Hauptamt wurde die Abteilung Altstadt ebenfalls gleich mitalarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnte durch Kommandant Bernd Roth eine starke Rauchentwicklung betätigt werden. Umgehend wurde das Einsatzstichwort auf Feuer Gebäude erhöht. Daraus folgte ein Einsatzalarm für die Abteilung Petershausen. Vor Ort brannte ein Anbau- und Zwischengebäude zwischen der Turnierstraße und der Richentalstraße in einem Hinterhof. In diesem Gebäude waren Garagen sowie Lagerflächen untergebracht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein Teil des Gebäudes in Vollbrand. Es wurde umgehend eine Riegelstellung auf der Seite der Turnierstraße und eine zweite Riegelstellung auf der Seite der Richentalstraße aufgebaut um die Angrenzenden Gebäudeteile zu schützen.

Zwei Personen konnten durch die Feuerwehr aus dem nebenstehenden Gebäude gerettet werden.

Aufgrund des starken Flammenschlags und der baulich beengten Einsatzstelle mit Löschangriff von zwei Straßenzügen wurde zusätzlich zweiter Einsatzalarm ausgelöst. Somit wurden Freie Kräfte des Hauptamtes, weitere Einsatzkräfte der Abteilung Petershausen und die Sondereinheit Führungsunterstützung alarmiert.

Die Führungsunterstützung übernahm im weiteren Einsatzverlauf die Dokumentation und Kommunikation mit dem Einsatzleitwagen 2 zur Einsatzzentrale der Hauptwache in der Steinstraße und unterstütze die Einsatzleitung.

Zur Brandbekämpfung waren nachher 4 PA Trupps sowie weitere Trupps mit insgesamt 5 C Rohren um die Brandstelle im Einsatz. Die schnellen Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und um 15:30 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gemeldet werden.

Die Feuerwehr Konstanz verhinderte so das übergreifen auf zwei Wohngebäude. Die Abteilung Wollmatingen wurde zur Wachbesetzung für weitere parallel Einsätze alarmiert und stellte den Grundschutz für Konstanz sicher.

Aufgrund der 20 betroffenen Personen war auch der Rettungsdienst stark personell gefordert und versorgte und betreute die Personen. Nachlöscharbeiten zogen sich noch etwa zwei Stunden. Am Späten Abend gab es auch eine Brandnachschau durch die Abteilung Altstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Feuerwehr konnte der Einsatz nach vier Stunden beendet werden.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 13.01.2024 - Uhrzeit: 14:34 Uhr - Einsatzort: Turnierstraß/Richentalstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abt. Petershausen, Abt. Altstadt, Abt. Wollmatingen, Sondereinheit Führungsunterstützung - Einsatzkräfte: 70 - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/10-1, 6/10-3, 6/44-2, 6/44-3, 6/19, 6/14-1, 6/12, 6/74,

1/44, 7/65-2

