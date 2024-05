POL-BO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall am Mittwoch (8. Mai) in Bochum hat sich eine Fahrradfahrerin (41, aus Bochum) schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 12.35 Uhr den Springorum-Radweg in Fahrtrichtung Altenbochum. Kurz vor der Kreuzung mit der Querenburger Straße verlor die 41-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu ...

