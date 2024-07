Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 28.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Trunkenheitsfahrt- Am 28.07.2024; 00:20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Citroen die Vechtaer Straße in 49424 Goldenstedt. Da der Fahrzeugführer mehrmals in Schlangenlinien fuhr, entschlossen sich die Polizeibeamten zur Kontrolle. Nachdem das Fahrzeug stoppte, versuchte der Fahrzeugführer fußläufig zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte dieser gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,42 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta, Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Zeugen konnte beobachtet werden, wie zwei unbekannte männliche Personen am Samstag um 12:50 Uhr einen Brückenpfeiler der B69 an der Hagener-Ringstraße in Vechta mit blauer Farbe besprühten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in ein angrenzendes Maisfeld. Trotz intensiver Absuche konnte die beiden Personen nicht mehrt angetroffen werden. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta 04441/9430 zu melden.

Damme, Sachbeschädigung an Kfz

An der Alten Rodelbahn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pkw beschädigt. Unbekannte Täter beschmierten diesen mit grauer Farbe und entfernten sich anschließend. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Holdorf, Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr kam es in der Großen Straße in Holdorf zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein unbekannter Täter zerkratze den Lack eines VW, der direkt vor einem Mehrparteienhaus abgestellt war und entfernte sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Holdorf oder in Damme zu melden.

Vechta, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 19:00 Uhr kam es in der Münsterstraße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen dort abgestellten Pkw und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Vechta melden.

Bakum, Diebstahl eine Kühlsattelaufliegers Am frühen Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Autohof an der Harmer Straße abgestellten Sattelauflieger, der mit 25 Paletten Käse beladen war. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 120000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta oder in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Visbek, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Gefährdung des Straßenverkehrs Am Sonntag um 04:30 Uhr kam es auf der Straße Erlte zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden. Ein 23-jähriger Mann aus Löningen kam mit seinem Pkw-Van aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Heck gegen einen Baum und wurde dann in einen Graben geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt, seine drei Insassen, ebenfalls Löninger, wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und später im Krankenhaus Vechta durchgeführt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw-Van wurde bei dem Unfall komplett beschädigt und musste mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell