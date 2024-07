Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Diebstahl von Kabel aus Rohbau

In der Zeit von Montag, 22.07.2024, 05.00 Uhr, bis Freitag, 26.07.2024, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Rohbau in Garrel, Störweg. Hier wurden mehrere Kabel entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 25.07.2024, 14.00 Uhr, bis Freitag, 26.07.2024, 16.30 Uhr, ereignete sich in Löningen, Parkstraße, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- / Ausparken gegen einen auf einem Parkplatz geparkten Pkw Audi A 3. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 803840.

Cloppenburg - Sachbeschädigung / Widerstand gegen die Polizei / Beleidigung

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 05.45 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen eine Sachbeschädigung an einem Pkw mitgeteilt. Der Zeuge habe vier junge Männer beobachtet, wie diese einen Pkw, der in Cloppenburg in Bahnhofsnähe geparkt war, beschädigt haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die vierköpfige Gruppe am Bahnhof durch Polizeikräfte festgestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Identitätsfeststellung leistete ein 21-jähriger Goldenstedter Widerstand, indem er versuchte, um sich zu schlagen. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 12.00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 83 - jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw Audi den Kreisverkehr am Pingel-Anton-Platz von der Hagenstraße kommend. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einer Straßenlaterne. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 21.20 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pedelec die Straße Zum Desum in Emstek und stürzte, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Radfahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Lastrup mit einem Pkw die Bremer Straße in Löningen. Im Rahmen einer Polizeikontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

