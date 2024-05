POL-ERB: Verkehrsunfall auf der B426 in Breuberg

Groß- Gerau (ots) - Nachdem am frühen Samstagmorgen, 04.18 Uhr, ein Geldausgabeautomat in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße gesprengt worden war, konnten die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an dem Tatort um 09.30 Uhr beendet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind mehrere Täter mit einem PKW, ...

mehr