POL-DA: Groß-Gerau: +++Nachtrags-/ Abschlussmeldung zu+++ Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Groß- Gerau (ots)

Nachdem am frühen Samstagmorgen, 04.18 Uhr, ein Geldausgabeautomat in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße gesprengt worden war, konnten die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an dem Tatort um 09.30 Uhr beendet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind mehrere Täter mit einem PKW, vermutlich der Marke BMW, von dem Tatort geflüchtet. Ob die Täter in Besitz von Bargeld gelangen konnten, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hessische Landeskriminalamt in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

