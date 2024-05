Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: +++ aktuell +++ Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.05.) um 04:18 Uhr meldete eine Anwohnerin über Notruf eine Explosion in dem benachbarten Einkaufszentrum. Die Täter flüchteten mit einem PKW, zu ihnen und dem Fahrzeug liegen aktuell auch noch keine Erkenntnisse vor. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der sich zum Tatzeitpunkt im Gebäude aufhielt, ist unverletzt geblieben. Zum Umfang des entstandenen Schadens und der Höhe einer eventuellen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Momentan sind die polizeilichen Maßnahmen am Tatort noch im Gange und der Bereich abgesperrt. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell