Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Unbekannte beschädigen Scheibe

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Einen Schaden über mehrere Hundert Euro verursachten Unbekannte, als sie in der Nacht auf Freitag (10.5.) die Scheibe eines Imbisses in der Darmstädter Straße beschädigten. Anschließend ergriffen die Täter unbemerkt und unerkannt die Flucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 21.30 und Freitag, 10 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 42 aus Pfungstadt unter der 06157/9509-0 in Verbindung zu setzten.

