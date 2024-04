Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme eines Reisenden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Bei der Sichtung der einreisenden Passagiere eines Fluges aus Palma de Mallorca am 16.04.24 wurde durch Beamte der Bundespolizei bei einem 34-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund Beleidigung festgestellt. Der deutsche Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 700 Euro bezahlen und so eine 35-tägige Haftstrafe abwenden. Der 34-Jährige konnte seine Reise fortsetzen.

