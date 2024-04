Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in der Regionalbahn

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am 16.04.2024 kurz nach Mitternacht einen guineischen Staatsangehörigen als Reisenden in einer Regionalbahn auf dem Weg von Straßburg nach Kehl fest. Der 20-jährige reiste ohne gültigen Reisepass und Visum nach Deutschland ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl aufgrund des Erschleichens von Leistungen festgestellt. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde zudem ein Joint aufgefunden. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und verbüßt nun eine 20-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet und des Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (KCanG).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell