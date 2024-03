POL-RE: Recklinghausen: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag, 29.02.2024, überfiel gegen 18:35 Uhr ein männlicher Einzeltäter einen Kiosk auf der Holunderstraße in Marl - Sinsen. Er bedrohte den 52 - jährigen syrischstämmigen Kioskbetreiber mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Als ihm dies verweigert wurde, stach er einmal auf den Kioskbetreiber ein und verletzte ihn am Oberkörper. Er flüchtete ohne Beute fußläufig. ...

mehr