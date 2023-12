Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Firmengelände/Zwei Verdächtige festgenommen

Oberzent-Beerfelden (ots)

Ein Firmengelände in der Gammelsbacher sowie auf dem Areal abgestellte Fahrzeuge, gerieten am späten Sonntagabend (17.12.), kurz vor Mitternacht, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf das Gelände und entwendeten dort anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand Autobatterien, Kraftstoff, aus Fahrzeugen ausgebaute Radios und Reifen. Zeugen bemerkten die Tat und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten die Beamten kurze Zeit später ein mit zwei Männern im Alter von 25 und 29 Jahren besetztes Auto. Sie wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug stellten die Ordnungshüter vermutlich zuvor auf dem Firmengelände entwendete Gegenstände sicher.

Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Kriminalpolizei in Erbach prüft zudem, ob die beiden noch für weitere, gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

