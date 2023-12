POL-DA: Bürstadt: Raser mit 81 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Montagmorgen (18.12.), 4.00 Uhr und Montagabend, 18.30 Uhr, brachen Kriminelle in ein Lokal in der Rathausstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich Zugang ins Gebäude. In der Lokalität hatten sie es auf zwei Spielautomaten abgesehen. Diese wurden aufgebrochen, sodass die Diebe an das Geld gelangten. Die Täter konnten ...

