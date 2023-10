FW-OG: turbulentes Wochenende für die Feuerwehr Offenburg

Feuerwehr Offenburg

Nach dem folgenschweren Gebäudebrand am Freitagabend konnte die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 7:00 Uhr "Feuer aus" melden.

In der Nacht zum Samstag musste die Brandruine, in der immer wieder Glutnester aufflammten, von Einsatztrupps kontrolliert und abgelöscht werden.

Der Großbrand vom Freitag, der 150 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge aus Offenburg und umliegenden Gemeinden in Atem hielt, blieb dennoch relativ glimpflich und konnte erfolgreich bekämpft werden. Lediglich ein Bewohner der Unterkunft musste ambulant versorgt werden, was bei einer Belegung mit über 300 Geflüchteten und einem Brandereignis dieser Intensität auch hätte anders ausgehen können.

Gerade auch die hervorragende und unkomplizierte Unterstützung der umliegenden Wehren aus Achern, Durbach, Hohberg, Kehl und Ortenberg, deren Atemschutzpersonal und -geräte hinzualarmiert worden waren, führten zu den nachhaltig erfolgreichen Maßnahmen. So musste die Wehr am Samstag nochmals nur ein einziges Mal zu Nachlöschmaßnahmen an den Sägeteich ausrücken.

Die Einsatzkräfte konnten sich zudem auf die gewohnt sichere Verpflegung durch den Malteser Hilfsdienst, die Einsatzleitung auf die Beratung vom THW verlassen und so ihre Einsatzaufträge erfolgreich ausführen.

Das trainierte Vorgehen nach dem standardisierten Einsatzplan "2. Alarm" rechnete sich auch am Freitag wieder, als kurz nach Mitternacht eine weitere Rauchentwicklung in der Offenburger Oststadt gemeldet worden war. Die für solche Fälle zurückgehaltenen Einheiten der FEUERWEHR OFFENBURG konnten sofort eingreifen. Eine Rauchentwicklung von angebranntem Essen in einer anderen Sammelunterkunft hatte den automatischen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und stellte Lüfter zur Entrauchung auf.

Im Ganzen hatte die Feuerwehr Offenburg über das Weinfest-Wochenende alle Hände voll zu tun, was mit einer Gesamtbilanz von acht weiteren Einsätzen, zusätzlich zu dem Großbrand am Freitag, in die Statistik Eingang gefunden hat.

