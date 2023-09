FW-OG: Nachtragsmeldung zu 10.32 Uhr: Brand eines Strohballenlagers - NINA-Warnung ausgelöst

Offenburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Offenburg nahezu zeitgleich zu drei Brandeinsätzen gerufen. Gegen 15:40 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße eine starke Rauchentwicklung in ihrem Badezimmer. Sie verließen umgehend ihre Wohnung und riefen den europaweiten Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten die Ursache an einer Gastherme und nahmen diese ...

mehr