Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, den 14.12.2023 zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr kam es in der Heidelberger Straße in Darmstadt auf Höhe der Hausnummer 66 zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein silbernes Fahrzeug, soll beim Rangieren aus einer Parklücke gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren sein. Es entstand leichter Sachschaden am Heck des geparkten Fahrzeugs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: Meiß, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell