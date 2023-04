POL-PDNR: Unfallflucht nach Spiegelunfall

Raubach (ots) - In der Nacht von Freitag, den 28.04., auf Samstag, den 29.04., wurden aus einer Gartenhütte in der Straße Am Stein in Raubach mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der ...

mehr