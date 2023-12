Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle in Annweiler - Unfallflucht am Libellen-Kreisel

Annweiler (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Annweiler zu drei Glätteunfällen, allesamt ohne Verletzte. Die Polizeiwache Annweiler erbittet Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, welche kurz nach 15 Uhr am "Libellen-Kreisel" begangen wurde. Hierbei befuhr eine 18-Jährige den Kreisverkehr mit ihrem grauen Fiat 500, als ein blaues, vom Burgenring kommendes Fahrzeug vermutlich aufgrund der Winterglätte nicht mehr richtig bremsen konnte und in die Seite des Fiat rutschte. Entsprechende blaue Lackanhaftungen konnten an Felge und Reifen des Fiat festgestellt werden. Als die junge Frau anhielt, um sich hinsichtlich der Schadensregulierung auszutauschen, fuhr das blaue Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle davon. Wer hat den Unfall beobachtet oder wem ist ein vermutlich an der Front beschädigtes, blaues Fahrzeug aufgefallen?

