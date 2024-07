Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel -Sachbeschädigung an PKW durch unbekannte weibliche Person

Am Freitag, 26. Juli 2024, gegen 02:30 Uhr kam es in der Straße Auf dem Zetel zu einer Sachbeschädigung. Durch eine bislang unbekannte, weibliche Person wurde zunächst an einer dortigen Wohnungstür geklingelt. Nachdem ihr nicht geöffnet wurde beschädigte sie einen vor dem Haus geparkten PKW, Ford Mondeo. Anschließend stieg sie in einen PKW, welcher auf der Straße gewartet hatte und fuhr mit diesem davon. Bei der Täterin soll es sich um eine schlanke Person, mit langen, dunklen, gelockten Haaren gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

