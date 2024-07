Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Pkw-Reifen

In der Zeit von Donnerstag, 25. Juli 18:00 Uhr bis Sonntag 28. Juli 2024 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter den hinteren rechten Reifen eines Opel Corsa. Der Pkw war in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 27. Juli 2024 23:30 Uhr bis Sonntag, 28. Juli 2024 05:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 23-jährigen Frau aus Dinklage. Diese hatte ihren Pkw, einen Hyundai I20, an der Heinrichstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0)

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 28. Juli 2024 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 43-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Volkswagen Transporter, an der Münsterstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell