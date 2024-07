Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - mehrere Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 21:30 Uhr bis Montag 29. Juli 2024 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen zweier Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, ein VW Golf Plus und ein Daimler E 200, beide mit Cloppenburger Ortskennung, waren auf einem Parkplatz in der Goethestraße abgestellt worden.

Barßel - Diebstahl einer Vespa

In der Zeit von Donnerstag, 25. Juli 2024 23:00 Uhr bis Freitag 26. Juli 2024 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Vespa Piaggio in blau, welche auf einem Campingplatz in der Deichstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf rund 1.300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Pkw

Am Montag, 29. Juli 2024, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter die Fensterscheibe eines BMW X1, welcher in der Straße Am Stau abgestellt worden war. Hier entwendeten sie Reisekoffer. Aus einem weiteren Pkw, einem Mercedes-Benz E220, wurde ebenfalls beschädigt und Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9316-0) entgegen.

Saterland - Pkw-Brand

Am Montag, 29. Juli 2024, gegen 16:35 Uhr geriet der Pkw eines 50-jährigen Mannes aus dem Saterland in Brand, während dieser Schweißarbeiten durchführte. Der Pkw konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Saterland gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

