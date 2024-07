Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl eines Minibaggers

In der Zeit von Sonntag, 28. Juli 2024 19:30 Uhr bis Montag 29. Juli 2024 12:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Minibagger der Marke Hitachi, welcher sich auf einer Baustelle in der Hesselnfelder Straße befunden hatte. Der Schaden wurde auf rund 23.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 02:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu einem Busbahnhof in der Straße Am Sportplatz und warfen vom Dach einer Sporthalle Gehwegplatten auf das dortige Bushäuschen. Hierdurch wurden mehrere Glaselemente zerstört. Der Schaden wird auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Essen (Old.) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 50-jähriger Mann aus Essen befuhr am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 08:30 Uhr mit seinem Pkw die Artlandstraße. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten den 50-Jährigen, da er aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Renkenberge mit seinem Sattelauflieger die Kreisstraße 357. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf das Heck des Sattelaufliegers auf und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 48-Jährige konnte einige Kilometer später durch Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht werden. Am Sattelauflieger entsand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise auf den Verursacher, welcher mit einem BMW, 1er Reihe in schwarz unterwegs war, werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die B72/Friesoyther Straße. Als Teil einer Kolonne beabsichtigte einen vorausfahrenden Traktor zu überholen. Hierbei sah er eine 50-jährige Frau aus Bramsche sowie einen 55-jährigen Mann aus Brockum, welche mit ihren Krafträdern die Fahrbahn in entgegengesetzter Fahrbahn befuhren zu spät. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch den Unfall wurden die Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell