Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Diebstahl aus Ausgrabungsstätte

In der Zeit von Dienstag, 30. Juli 2024 16:00 Uhr bis Mittwoch, 31. Juli 2024 07:30 Uhr entwenden bislang unbekannte Täter archäologische Funde aus einer Ausgrabungsstätte in der Straße Wöstendamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cappeln - Stationärer "Blitzer" beschädigt

Am 31. Juli 2024, gegen 16:35 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Täter eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage des Landkreises Cloppenburg in der Cloppenburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 14:20 Uhr kam es in Hoheging zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit einem Kleinkraftrad den Radweg entlang der Ahlhorner Straße/B213 in Fahrtrichtung Ahlhorn. Eine derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße und querte die B213 in Richtung Mittelweg. Hierbei übersah sie den 25-jährigen auf seinem Kleinkraftrad, der nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Er stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin konnte er wie folgt beschreiben:

- sie fuhr einen schwarzen Kombi - ca. 35 bis 40 Jahre alt - dunkele, schulterlange Haare

Die derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmerin setzte ihre Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 31. Juli 2024 gegen 16:32 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Dorsten mit seinem Lkw sowie Anhänger die B213. Hierbei wurde er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelauflieger überholt. Beim Einscheren touchierte dieser die Zugmaschine des 59-Jährigen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort. An der Zugmaschine entstand ein Schaden von rund 15.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell