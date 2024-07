Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand einer Hecke

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 19:10 Uhr wurde ein Brand in der Straße Adenauerring gemeldet. Vor Ort sei eine Ansammlung von Sperrmüll in Brand geraten, das Feuer griff auf die Hecke eines angrenzenden Spielplatzes über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Ersten Angaben nach entzündete ein 12-jähriges Kind den Brand. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Lohne - Brand einer Windschutzwand

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 20:50 Uhr wurde erneut ein Brand gemeldet. Im Sommerweg sei es zum Brand einer Windschutzwand gekommen. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Lohne und Südlohne gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit nicht.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Dienstag, 29. Juli 2024 16:00 Uhr bis Dienstag, 30. Juli 2024 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Driverstraße und besprühten dort einen Container. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

