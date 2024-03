Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Integrative Verkehrskontrolle zwischen Polizei, Mitarbeitern der Bezirksregierung Arnsberg und dem Straßenverkehrsamt in Schwelm.

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstag, den 21.03.2024 fanden in den Morgenstunden auf der Brantener Straße in Breckerfeld integrative Verkehrskontrollen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Bezirksregierung Arnsberg und dem Straßenverkehrsamt Schwelm statt.

Im Fokus der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. Sozialverschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie Ausrüstung von Fahrer/Fahrzeug und sonstige Verstöße.

Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge eingehend überprüft. Es wurden im Rahmen der Kontrollaktion vier Verstöße geahndet. Zwei Verwarngelder wurden erhoben und zwei Anzeigen bezüglich Verstöße gegen Sozialvorschriften wurden gefertigt.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell