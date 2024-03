Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall auf Kreuzung- Kradfahrer wird verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 70-jähriger Hattinger, als er am 20.03.2024, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Motorrad der Marke Triumph den Kreuzungsbereich befuhr. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von der Wülfingstraße kommend in den Kreuzungsbereich August-Bebel-Straße/Weiltorgasse ein. Dort nahm ihm ein 61-jähriger Hattinger mit seinem Sprinter der Marke Mercedes die Vorfahrt, als er von einem Parkplatz kommend, auf die August-Bebel-Straße fuhr. Der Kradfahrer stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell