POL-ESW: Pressebericht vom 30.11.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:09 Uhr befuhr eine 37-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Grebendorf bremste sie ab, da sie nach rechts auf das Gelände der dortigen Tankstelle abbiegen wollte. Die nachfolgende 26-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meinhard, bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Sachschaden: ca. 5500 EUR.

Zusammenstoß beim Ausparken

Auf dem Gelände des Kaufland-Parkplatzes in der Thüringer Straße in Eschwege touchierte gestern Nachmittag, um 16:15 Uhr, ein 63-Jähriger aus Bochum mit seinem Pkw ein geparkten Pkw Ford, wodurch geringer Sachschaden von 100 EUR entstand. Der 63-Jährige stritt jegliche Beteiligung ab.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde im Verlauf des gestrigen Tages in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ein Pkw Mercedes zerkratzt. Das Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich durch zwei teils sehr tiefe Kratzer durch Unbekannte beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinwiese: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Rangieren

Um 05:24 Uhr befuhr heute früh ein 48-Jähriger aus Rumänien mit einem Sattelzug den Autobahnrastplatz "Werratal-Süd" an der A 4 in der Gemarkung von Herleshausen. Beim Rangieren fuhr er mit dem Auflieger gegen einen anderen dort geparkten Sattelzug, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 22:29 Uhr kam es auf der B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 29-Jährigen aus Fulda erfasst wurde. Das Tier verendete im Straßengraben; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

Glascontainer beschädigt

Um 23:05 Uhr wurde gestern Abend durch Zeugen ein lauter Knall im Bereich "Barbaraplatz" in Sontra der Polizei gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch Unbekannte ein Stahlrohr im Container zur Explosion gebracht wurde, wodurch dieser beschädigt wurde. Einige Glassplitter verteilten sich im Umfeld. Personen wurde dabei nicht verletzt. In diesem Zusammenhang wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Um Hinweise bittet die Polizei in Sontra unter 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 21:25 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 50-Jährige aus Berlin mit ihrem Pkw in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr sie das Auto unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille, worauf der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.11.23 und dem 29.11.23, 11:00 Uhr wurde in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau ein grüner Pkw Nissan durch Unbekannte beschädigt. An dem Auto wurden die Kofferraumklappe und die rechte hintere Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

