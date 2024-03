Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Krad entzieht sich Kontrolle

Bleicherode (ots)

Ein Kleinkraftrad, welches Beamte am Sonntag, kurz nach Mitternacht, auf der L 3080 zwischen Werther und Wipperdorf kontrollieren wollten, missachtete das Anhaltesignal und entzog sich zunächst der Kontrolle. Mit teilweise 90 km/h erfolgte " die Flucht" in Richtung Wipperdorf/ Ortslage Wipperdorf, weiterführend in Richtung Bleicherode. In Bleicherode, Am Heizwerk, konnte das Krad letztendlich gestoppt werden. Als Fahrer wurde ein 14-Jähriger festgestellt, welcher sich das Krad angeblich von einem Freund geliehen hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erfolgte Rücksprache mit dem Freund ,der angab, dass er von der Nutzung seines Krades nichts wußte.

Das Kleinkraftrad wurde auf Grund möglicher bauartlicher Veränderungen zur weiteren Begutachtung sichergestellt, die entsprechenden Verfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell