Vechta - unnötiger Lärm

Am Mittwoch, 31. Juli 2024 gegen 14:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei in Vechta ein 46-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw auf, da dieser durch starkes Beschleunigen im Anschluss an einer Rotphase an einer Ampel an der Oldenburger Straße/B69 lautstrake Motorgeräusche provozierte. Gegen den 46-jährigigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 31. Juli 2024 gegen 17:13 Ihr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Hagebuttenstraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigte er die Bahnhofstraße in Richtung Bruchweidenstraße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Mann aus Goldenstedt, welcher mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße befuhr. Der 71-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

